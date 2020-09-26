Харьков, Украина, , 01:23 — REGNUM По меньшей мере 25 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

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Ранее сообщалось о 20 жертвах авиакатастрофы. По факту крушения воздушного суда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

Всего на борту самолета, по уточненным данным, было не 28 человек, а 27, поскольку одного из курсантов не допустили к выполнению полета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что причиной падения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины могли стать неполадки в двигателе.

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