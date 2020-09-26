Токио, , 00:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

Симода Richie Johns

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре к юго-востоку от города Симода. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 118,83 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября землетрясение интенсивностью 4,7 баллов произошло на острове Ява в Индонезии. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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