Харьков, Украина, , 23:59 — REGNUM Причиной крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины могли послужить неполадки в двигателе. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

На месте крушения самолёта Ан-26 Dsns.gov.ua

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»Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

В то же время Кучер отметил, что «есть такой момент в учениях, когда специально отключают один мотор для того, чтобы ориентироваться», и для опытного пилота такая ситуация не является критической.

«Что произошло дальше — будем выяснять. Это пока предварительная информация», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 25 сентября самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области после выполнения тренировочного полёта. На борту находились семь членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

По последним данным, в результате аварии погибли 22 человека, двое находятся в тяжёлом состоянии, судьба ещё четверых остаётся неизвестна.

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