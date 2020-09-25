Брянск, , 23:29 — REGNUM Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили 25 сентября в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным следствия, ночью 18 сентября в центре Брянска водитель автомобиля Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение со стоявшим впереди автомобилем Toyota Will. В результате аварии водитель Toyota Will получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение, где позднее скончался.

Сообщается, что подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного пунктами «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ, следователи намерены ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, 21 сентября в пресс-службы правительства Брянской области сообщили Александр Резунов принял решение уйти в отставку с поста вице-губернатора, «чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие».

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