Киев, , 22:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли более 20 человек.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

В офисе украинского президента также сообщили журналистам, что для расследования обстоятельств крушения самолёта будет сформирована специальная комиссия. Пока никаких предварительных причин произошедшего не называется.

Согласно последним данным, при крушении самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека, двое находятся в тяжёлом состоянии, судьба ещё четверых остаётся неизвестна.

На борту находились семь членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил. Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев после выполнения тренировочного полёта.

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