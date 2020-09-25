Харьков, Украина, , 22:10 — REGNUM Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом увеличилось до 20 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в МВД Украины.

Самолёт Ан-26 Ромашов Герман Викторович

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

На месте происшествия работают спасатели, прилегающий район оцеплен полицией. Возгорание к настоящему времени удалось потушить.

Напомним, самолёт Ан-26 ВВС Украины потерпел крушение около 20:45 при заходе на посадку в городе Чугуев.

По уточнённой информации, на борту находились 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил.

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