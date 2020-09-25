Харьков, Украина, , 22:02 — REGNUM При крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 18 человек, ещё двое тяжело пострадали, сообщило министерство внутренних дел Украины.

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Всего, по информации ведомства, на борту находились 23 человек, в том числе пять членов экипажа и 18 курсантов.

Напомним, вечером 25 сентября самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев. На самолёте осуществляли учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

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