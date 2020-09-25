Харьков, Украина, , 21:54 — REGNUM Командование ВВС Украины подтверждает информацию о том, что под Харьковом потерпел крушениевоенно-транспортный самолёт Ан-26 с курсантами на борту. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе командования.

Самолёт Ан-26 ВВС Украины Александр Бельтюков

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Отмечается, что самолёт разбился при заходе на посадку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Telegram-канал Klymenko Time сообщает со ссылкой на директора Центра медицины катастрофы, что на борту разбившегося самолёта находились два курсанта и три офицера министерства обороны Украины.

Напомним, авария произошла около 20:45 в городе Чугуев. По предварительным данным, на самолёте курсанты Харьковского университета Воздушных сил осуществляли учебный полёт.

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