Харьков, Украина, , 21:43 — REGNUM Украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 с курсантами потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

По информации издания, авария произошла около 20:45 в городе Чугуев. Самолёт потерпел крушение возле Ростовской трассы при заходе на посадку, после чего загорелся.

По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, точное количество которых уточняется.

Сообщается, что на самолёте курсанты Харьковского университета Воздушных сил осуществляли учебный полёт.