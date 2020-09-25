Военно-транспортный самолет Ан-26 упал неподалеку от села Чугуево в Харьковской области Украины 25 сентября. Очевидцы сообщают, что самолет взорвался и горит около автодороги, передает ИА REGNUM.

Информация о жертвах и разрушениях пока неполная, известно лишь то, что есть погибшие и раненые. На борту Ан-26 помимо членов экипажа могли находиться курсанты.

Минобороны Украины подтвердило факт аварии — самолет потерпел крушение при заходе на посадку.