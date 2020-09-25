25 Сентября
21:56
На месте падения Ан-26 ВВС Украины работает 6 спасательных отделений.
21:54
Минобороны Украины подтвердило крушение самолёта Ан-26 под Харьковом
Командование ВВС Украины подтверждает информацию о том, что под Харьковом потерпел крушениевоенно-транспортный самолёт Ан-26 с курсантами на борту.
21:45
Украинские СМИ сообщают о гибели как минимум пяти человек, двое раненых были вывезены с места аварии «Скорыми».
21:43
Военный самолёт с курсантами потерпел крушение под Харьковом
Украинский военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, сообщает портал «Страна.ua».
В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, точное количество которых уточняется. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил.