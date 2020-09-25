Париж, , 19:27 — REGNUM Задержанный французской полицией мужчина признался в нападении с ножом на журналистов возле бывшей редакции журнала Charlie Hebdo, сообщает 25 сентября телеканал BFM TV.

По данным телеканала, мужчина заявил, что ему 18 лет и он приехал из Пакистана. Полицейские проверяют эту информацию, так как никаких документов у задержанного нет.

Уточняется, что это главный подозреваемый из двоих задержанных после нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения были ранены двое сотрудников информационного агентства Premieres Lignes, которые курили на улице возле бывшей редакции журнала Charlie Hebdo.

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