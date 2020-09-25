Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM В настоящее время продолжаются проверки, в рамках которых отрабатываются различные версии возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде и Кстово в июле текущего года. Виновные не установлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Источник образования запаха газа также не установлен.

В ведомстве отметили, что вначале проверки у надзорного ведомства была версия о возможном источнике запаха газа, однако она не подтвердилась.

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При этом результаты отбора проб воздуха, которые проводились региональными управлениями Роспотребнадзора и Росприроднадзора, не установили превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) опасных веществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный запах газа, а точнее, одоранта, который подмешивают в состав сырья, почувствовали постепенно жители всех районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля. В газовых компаниях, Нижегородском водоканале и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аварийных ситуаций не зафиксировали. Проверки газозаправочных станций не показали наличия аварийных ситуаций, сообщали в региональном управлении МЧС. Спустя сутки спасательное ведомство констатировало, что источник запаха так и не нашли.

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Правительство Нижегородской области обратилось в прокуратуру для выяснения причин инцидента, где была организована проверка. Позднее областная прокуратура сообщила, что предполагаемый источник запаха газа найден, однако ведомство не раскрыло подозреваемого. Проверка в отношении предполагаемого виновника инцидента будет продолжаться не менее одного месяца, но может быть продлена.

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Затем и губернатор области Глеб Никитин подтвердил, что подозреваемое в инциденте юридическое лице найдено, но предполагаемого виновника так и не назвал. По мнению Никитина, обвинение предъявлять на тот момент было преждевременно. В то же время он сказал, что запах мог появиться либо из-за ремонта газораспределительной станции (ГРС), либо его причиной стали цистерны вблизи Гребного канала. Он уточнил, что именно эти две версии рассматриваются в ходе расследования инцидента.

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