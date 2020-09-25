Париж, , 19:04 — REGNUM Ведущие государственные деятели Франции прибыли на место атаки недалеко от бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, где 25 сентября были ранены двое человек, передает Reuters.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр внутренних дел Жеральд Дарманен прибыли на место атаки в 11-м округе Парижа, где около 13:20 (GTM+2) произошло нападение на двух человек недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo. Полиции удалось арестован двух подозреваемых, предположительно напавших на жертв, отдыхавших на улице, с ножом.

Напомним, два человека — мужчина и женщина — были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября 2020 г. внось опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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