Чебоксары, , 18:02 — REGNUM ГИБДД Чувашии приняла меры в отношении водителя чёрного автомобиля Lexus, который устроил парковку на площадке у монумента Матери-Покровительнице в Чебоксарах. Об этом ИА REGNUM заявили в госавтоинспекции.

Монумент Матери в Чебоксарах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меры приняты, составлен протокол об административном правонарушении», — сообщил ИА REGNUM глава ведомства Владимир Романов.

Водителю иномарки с чувашским госномером Е555ХА грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Стоит отметить, что к памятнику, за которым развернулась масштабная стройка, впору выставлять наряд ДПС: живущие по принципу «время — деньги» дельцы наверняка не раз воспользуются такой платной «парковкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, монумент Матери-Покровительнице был возведён к 9 мая 2003 года в рекордный и символический срок — 9 месяцев, что подчёркивал тогдашний президент Чувашии Николай Фёдоров, являвшийся автором идеи памятника матери — «Хранительницы, Защитницы и Продолжательницы рода и истории», как говорил он сам. К слову, недоброжелатели дорогостоящего проекта угадывали в статуе черты матери первого президента республики. Между тем вот уже 17 лет монумент на холме у Чебоксарского залива является визитной карточкойстолицы Чувашии и известен на всю страну. Вся прилегающая к памятнику территория является пешеходной зоной, въезд на площадку запрещен.

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