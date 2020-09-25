Париж, , 18:15 — REGNUM Французский сатирический журнал Charlie Hebdo пообещал оказать всю необходимую поддержку жертвам атаки недалеко от своей бывшей редакции, произошедшей в пятницу, 25 сентября, около 13:20 (GTM+2) в Париже.

«Вся команда Charlie Hebdo готова оказать необходимую поддержку своим бывшим соседям, собратьям и другим лицам, задетым этим одиозным инцидентом», — сообщил журнал на своей официальной странице в «Твиттере». Двумя жертвами атаки оказались сотрудники телешоу Cash Investigation, которые в момент атаки курили на улице.

Напомним, два человека — мужчина и женщина — были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября 2020 г. повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Читайте ранее в этом сюжете: После многочисленных угроз: новое нападение у редакции Charlie Hebdo