Рязань, , 17:45 — REGNUM 13-летний мальчик погиб в одном из аквапарков Рязанской области, сообщили 25 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днём 25 сентября. По предварительным данным, группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в одном из рязанских аквапарков. Во время купания один из детей начал тонуть, взрослые вытащили мальчика из воды. Однако реанимационные мероприятия не помогли. Мальчик скончался.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.