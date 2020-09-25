Тихвин, Ленинградская область, , 16:54 — REGNUM Во время разбора завалов жилого многоквартирного дома в поселке Березовик Тихвинского района Ленинградской области найдено тело погибшего человека. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом 25 сентября сообщили в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

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Напомним, пожар в жилом доме произошел вечером 24 сентября. В одной из квартир двухэтажного здания начался пожар. Из-за того, что дом был деревянным, пламя быстро охватило всё строение. Жители самостоятельно покидали свои квартиры, а некоторым пришлось выпрыгивать из окон, чтобы остаться в живых.

На утро 25 сентября пожарные завершили разбор завалов, было найдено тело неустановленного человека. Следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В результате пожара, без крова остались семь человек, в том числе двое детей, им районная администрация выделила комнаты в маневренном фонде, остальные погорельцы пока разместились у родственников и друзей.

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