Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге автомобиль-эвакуатор наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу школьницу. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована. Об этом 25 сентября сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эвакуатор Иван Лазебный © ИА Красная Весна

По предварительной информации, наезд на подростка был совершен 25 сентября около 14:56 мск в Калининском районе Санкт-Петербурга. 13-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 111 по Гражданскому проспекту. 35-летний водитель эвакуатора Hyundai, принадлежащего частному лицу, не заметил ребенка и задел его.

«Пешеход — девочка 13 лет получила тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.