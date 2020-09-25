Чимкент, Казахстан, 25 сентября 2020, 16:31 — REGNUM Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Кызыл-Орда — Алма-Ата, совершил посадку в Чимкенте по техническим причинам, сообщили в пресс-службе компании.
Самолет благополучно приземлился 25 сентября в 17:51 (14:51) из-за срабатывания индикатора пожарной сигнализации. Специалисты вылетят в Чимкент для проверки самолета ближайшим рейсом.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая военно-транспортный самолет С-295 совершил вынужденную посадку в аэропорту Жетыгена в Алма-Атинской области Казахстана. У самолета не раскрылось шасси, и пилоты вынуждены были сажать борт на «брюхо».
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