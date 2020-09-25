Рыбинск, Ярославская область, , 16:09 — REGNUM В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий в исправительной колонии № 2, расположенной в городе Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Колония

Расследованием уголовного дела занимается региональное УФСБ. Подробности не разглашаются. Ранее ярославские СМИ сообщили о задержании заместителя начальника колонии, однако эта информация не соответствует действительности. Следственные действия пока проходят без задержаний и арестов.

ИК-2 известна тем, что в ней отбывает срок наказания бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов. Параллельно со следственными действиями стало известно о том, что в учреждении объявлен карантин из-за «респираторного заболевания» одного из осужденных.

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