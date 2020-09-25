Магас, , 15:52 — REGNUM В Ингушетии госпитализирован с огнестрельными ранениями ребенок. У девятилетнего мальчика проникающее ранение грудной клетки, полученное, предположительно, из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Назрани 24 сентября. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции в 19:40. Как было установлено в ходе проверки, мальчик из села Экажево гостил у своих родственников, проживающих по улице Итазова. Ранение ребенок получил при неизвестных обстоятельствах.

В настоящее время причины происшествия и виновные в нем устанавливаются.

Напомним, в 2018 году в Ингушетии тяжелые травмы причинил себе 10-летний ребенок в селении Пседах Малгобекского района, выстрелив из пистолета отца.

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