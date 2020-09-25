Самара, , 15:59 — REGNUM Ещё один случай африканской чумы свиней выявлен на территории Самарской области. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

По сообщению пресс-службы ведомства, диагноз АЧС был подтверждён у пяти домашних свиней, четыре из них погибли в личном подворье села Воздвиженка Красноармейского района. После получения диагноза ликвидировали и пятую свинью, которая находилась в этом хозяйстве.

Отмечается, что сейчас специалисты ликвидируют очаг заражения. Кроме этого, им предстоит выяснить причины появления заболевания АЧС в этом селе. В этом населенном пункте у жителей зарегистрированы 141 голова домашних свиней. А поскольку все свиньи находятся в эпизоотическом очаге, то они подлежат изъятию и уничтожению при помощи инъекций.

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