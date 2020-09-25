Париж, , 15:31 — REGNUM Полиция задержала второго подозреваемого в вооруженном нападении на двоих прохожих недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo, передаёт France Info.

Второй подозреваемый в нападении с ножом на двоих человек в 11 округе Париже, рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo, был задержан полицией недалеко от бульвара Ришар-Ленуар. Как сообщила полиция, на одежде подозреваемого обнаружены следы крови.

Национальная антитеррористическая прокуратура завела дело о покушении на убийство.

Напомним, около 13:20 (GTM+2) два человека, мужчина и женщина, были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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