Париж, , 15:27 — REGNUM Один из подозреваемых в нападении на прохожих у здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже задержан. Об этом 25 сентября сообщает телеканал BFMTV.

Также указывается, что подозреваемый был задержан неподалеку от площади Бастилии и уточняется, что данное нападение было совершено двумя людьми, скрывшимися после этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что о нападении на прохожих около старого здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже доложено президенту Франции Эммануэлю Макрону, который следит за данной ситуацией.

Напомним, четыре человека ранены в результате атаки, произошедшей недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.