Пермь, , 15:22 — REGNUM В Перми полиция задержала супружескую пару, которая угрожала прохожим оружием и устроила стрельбу, сообщает пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября во дворе жилого дома на проспекте Парковый. Пьяная 43-летняя женщина вышла на улицу с газовым пистолетом в руках. Она подошла автомобилю и направила оружие на водителя. В ситуацию вмешались трое прохожих. Мужчины оттащили женщину от машины и выбили из рук пистолет.

В этот момент из подъезда дома вышел пьяный супруг злоумышленницы. В его руках было охотничье ружье. Пермяк дважды выстрелил в воздух. Затем он ударил стволом оружия по голове прохожего, который пытался утихомирить пьяную женщину.

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавшего мужчину с травами головы госпитализировали.

Пока на место ехали правоохранители, супруги забаррикадировались в своей квартире на седьмом этаже. Судимый пермяк угрожал стражам порядка применить оружие. После переговоров с полицейскими хулиган выпустил из квартиры супругу, но сам остался дома и продолжал угрожать. Впоследствии все же удалось уговорить мужчину не применять оружие и сдаться.

Семейную пару доставили в дежурную часть. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ за хулиганство» и умышленное причинение легкого вреда здоровью 33-летнему пермяку. Установлено, что и газовый пистолет, и охотничье ружье зарегистрированы на женщину. За нарушение правил хранения, ношения и передачи оружия на гражданку составили административный протокол.