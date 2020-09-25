Дербент, Дагестан, , 15:39 — REGNUM Участники международного межрелигиозного молодежного форума в Дагестане спасли тонувшего туриста из Владимирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.

Инцидент произошел накануне, 24 сентября, в городе Дербенте. Во время подготовки к круглому столу на базе прибрежного комплекса «Алые паруса» участники форума заметили пловца, который при сильных волнах заплыл слишком далеко и не мог самостоятельно вернуться к берегу.

Спасать тонущего бросились эксперт форума из Москвы Александр Редиков и сотрудник Дагестанского гуманитарного института Зикрулла Магомедов. Им на помощь поспешили несколько других участников форума. По данным ведомства, и турист, и его спасатели благополучно выбрались на берег. Затем подоспевшие медики оказали им необходимую помощь.