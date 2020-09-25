Днепропетровск, Украина, , 15:35 — REGNUM В Днепропетровской области Украины неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба Национальной полиции области.

По словам полицейских, взорванный банкомат находился в подвале почтового отделения. По горячим следам были найдены и задержаны трое жителей города Сумы в возрасте от 34 до 49 лет.

В ходе преследования злоумышленники оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Их задержал спецназ с применением оружия.

У подозреваемых была изъята сумка с деньгами на сумму около 1 млн гривен или примерно $35 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице задержали двух подозреваемых в ограблении банкомата. Полицейские уверены, что задержанные могут быть причастны к ряду подобных преступлений в других областях страны.

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