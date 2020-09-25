Орел, , 15:13 — REGNUM Генеральный директор ЗАО «Союзинформ», являвшегося подрядчиком строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» — известного в народе как «Титаник», задержан, ему предъявлено обвинение. Прокурор Орловской области взял на контроль следствие по уголовному делу о хищении средств, выделенных на завершение строительства. Об активизации следствия по делу ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого по статье о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках заключенного между Орловской областной клинической больницей и ЗАО «Союзинформ» госконтракта подрядчик выполнил определенные работы по завершению строительства многопрофильного медицинского центра. Однако, по данным следствия, стоимость работ, указанных в акте приемки, оказалась завышена. По подсчётам специалистов, исполнитель перечислил подрядчику за фактически не выполненные работы более 230 млн рублей.

Материалы уголовного дела стали предметом обсуждения на межведомственном оперативном совещании при прокуроре Орловской области. Прокурор области Владислав Малкин дал поручения о проведении ряда мероприятий координационного и надзорного характера, в результате совместно выработанных с УМВД России по Орловской области мер расследование уголовного дела активизировано. После этого был задержан генеральный директор подрядной организации ЗАО «Союзинформ» задержан, ему предъявлено обвинение.

Строительство медицинского центра началось в 2008 году и «пережило» трёх губернатором, однако до сих пор объект не сдан.

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