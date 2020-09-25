Париж, , 15:28 — REGNUM Подозреваемый в нападении у бывшей редакции Charlie Hebdo схвачен полицией недалеко от площади Бастилии в Париже, передает Agence France-Presse.

В 13:25 (GTM+2) 25 сентября префектура Парижа сообщила о двух раненых, вместо четырех, как она передавала ранее. Неизвестные напали на них с ножом недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo в 11 округе Парижа и скрылись. Состояние двух жертв оценивается как тяжелое.

Экстренные отряды полиции поймали одного из подозреваемых недалеко от площади Бастилии. Префектура рекомендует жителям города воздержаться от посещения этого района столицы, пока там ведется расследование. Недалеко от места нападения экстренно закрыты 5 школ.

В министерстве внутренних дел Франции создан кризисный штаб, в состав которого вошли сам глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Жан Кастекс.

Напомним, что после повторной публикации 2 сентября карикатур на пророка Мухаммеда французский сатирический журнал Charlie Hebdo и его сотрудники неоднократно становились объектом угроз со стороны экстремистских группировок, в том числе «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Первый теракт в редакции Charlie Hebdo произошел в январе 2015 года и унес жизни 12 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: После многочисленных угроз: новое нападение у редакции Charlie Hebdo