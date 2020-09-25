Стокгольм, , 15:46 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на два. Такие данные 25 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 880 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 90 923 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 634 человека.

По состоянию на 25 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 18 пациентов с тяжёлой формой протекания COVID-19 находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 599 пациентов, что на одного человека больше, чем сутками ранее.