Париж, , 15:03 — REGNUM О нападении на прохожих около старого здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже доложено президенту Франции Эммануэлю Макрону, который следит за данной ситуацией. Об этом 25 сентября сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

При этом ранее глава французского правительства Жан Кастекс и министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, которые находились в рабочей поездке под Парижем, вернулись в столицу Франции из-за данного происшествия и направились в кризисный центр МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека ранены в результате атаки, произошедшей недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.