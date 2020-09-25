Черновцы, Украина, 25 сентября 2020, 15:26 — REGNUM В Черновицкой области Украины, на границе с Румынией пограничники обнаружили партию из 32 тысяч пачек сигарет различных марок. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники нашли тайник, располагавшийся в 500 метрах от государственной границы
Позже в том же районе пограничники остановили автомобиль под управлением местного жителя. В салоне внедорожника были найдены ящики с 15 тысячами пачек сигарет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области был найден самолёт укороченного взлёта и посадки, а также задержан мужчина, который мог на этом самолёте нарушать воздушную границу Украины и Румынии с целью перемещения табачных изделий.
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