Черновцы, Украина, , 15:26 — REGNUM В Черновицкой области Украины, на границе с Румынией пограничники обнаружили партию из 32 тысяч пачек сигарет различных марок. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В ходе реализации опережающей информации сотрудников оперативных подразделений и офицеров отдела внутренней и собственной безопасности… обнаружено место накопления и транспортное средство с безакцизными табачными изделиями», — сказано в сообщении.

Пограничники нашли тайник, располагавшийся в 500 метрах от государственной границы

«В пакетах, скрытых под ветками деревьев, находились ящики с сигаретами в количестве 17 500 пачек», — сказано в сообщении.

Позже в том же районе пограничники остановили автомобиль под управлением местного жителя. В салоне внедорожника были найдены ящики с 15 тысячами пачек сигарет.

«По предварительной оценке, в обоих случаях сумма контрабанды составила около 1,5 миллиона гривен ($53 тыс. — прим. ИА REGNUM)», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области был найден самолёт укороченного взлёта и посадки, а также задержан мужчина, который мог на этом самолёте нарушать воздушную границу Украины и Румынии с целью перемещения табачных изделий.

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