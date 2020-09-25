Воронеж, , 14:47 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 25 сентября, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла около 10:00 на 106 км автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, 45-летняя жительница Белгородской области, управляя автомобилем Toyota Corolla, на перекрестке неравнозначных дорог нарушила правила проезда и допустила столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением 53-летнего жителя Репьевского района.

В результате на месте погибли водитель автомобиля и два её пассажира, 79-летняя жительница Белгородской области и неустановленный мужчина, на вид 55−60 лет. С травмами в больницу доставили водителя КамАЗа.

По факту аварии сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.