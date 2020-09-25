Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону под следствие попал начальник управления ЖКХ Кировского района. По некоторым данным, чиновника подозревают в мошенничестве.

Как сообщает ряд интернет-изданий, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, глава управления заключал фиктивные контракты на уборку снега. В действительности условия договоров не выполнялись. Причинённый ущерб оценивается в 1,4 млн рублей.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данному факту.