Курган, , 14:32 — REGNUM В Курганской области бывшему главе Шадринского района Владимиру Осокину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в период 2018 — 2019 годов Владимир Осокин, будучи главой района, действуя в сговоре с первым заместителем губернатора Курганской области Сергеем Пугиным и своим заместителем Вячеславом Розниным, организовали подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО «Мультипласт».

Зная о невыполненных подрядчиком работах и непоставленном оборудовании по объектам строительства в сёлах Мальцево и Верхозино Шадринского района, чиновники произвели их полную оплату. Меж тем строительство объектов до настоящего времени не завершено, а федеральные деньги перечислены ООО «Мультипласт», где частично были похищены.

Сергей Пугин, Вячеслав Рознин и директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский на сегодняшний день задержаны как фигуранты уголовного дела о хищении бюджетных денег путём мошенничества.

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