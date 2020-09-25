Лиски, Воронежская область, , 14:30 — REGNUM Постановление о привлечении судьи Лискинского районного суда Воронежской области в отставке в качестве обвиняемого по уголовному делу о ДТП вынесено председателем СКР Александром Бастрыкиным после удовлетворения соответствующего представления Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, 17 октября 2018 в городе Лиски Воронежской области судья на технически исправном автомобиле Toyota RAV4 нарушил Правила дорожного движения, не уступив дорогу на перекрестке, и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Водитель второго автомобиля получил серьёзные травмы, ему здоровью был причинен тяжкий вред. Сам судья с места ДТП скрылся и изначально вообще отрицал, что был за рулём, утверждая, что в момент аварии автомобиль вёл его брат, а сам он, якобы, находился на пассажирском сиденье. Позже он признался, что действительно находился за рулём при совершении ДТП, а брата попросил взять вину на себя. Тогда же судья объяснил, что авария произошла из-за отказа тормозной системы у его автомобилей, а место ДТП покинул, поскольку опасался применения физической силы со стороны очевидцев.

«Кроме активного противодействия со стороны Капустина и необходимости проверки следственным путем выдвинутых им версий о непричастности к совершенному преступлению расследование также было осложнено тем, что автомобиль Капустина был сожжен на месте ДТП сразу же после столкновения», — уточнили в СКР.

Уже в ближайшее время судье в отставке будет предъявлено обвинение.