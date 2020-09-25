Архангельск, , 14:20 — REGNUM Ранним утром 25 сентября в Архангельске произошло ДТП: внедорожник врезался в припаркованный большегруз. Пассажир автомобиля скончался. Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, им оказался сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова.

За рулем внедорожника был 41-летний водитель, от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия отказался.

Известно, что бльшегруз прибыл в Архангельск из Ульяновска и ждал очереди на разгрузку в порту Бакарица. На ночь дальнобойщик припарковался на автостоянке магазина «Магнит», где и произошло ДТП.

Анатолий Ефремов был губернатором Архангельской области с 1996 по 2004 год. В 2009 году после продолжительной болезни он скончался.