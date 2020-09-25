Магас, , 14:09 — REGNUM В Ингушетии введен режим чрезвычайной ситуации в Сунженском районе. Такое решение было принято 24 сентября администрацией района в связи с засухой, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Как было отмечено в ходе совещания, в котором приняли участие также представители ответственных служб и правоохранительных органов, летом и осенью 2020 года на территории района из-за жаркой и сухой погоды и произошедшей по этой причине атмосферной и почвенной засухи был нанесен значительный урон сельхозтоваропроизводителям. Погибла большая часть посевов и урожая. В связи с этим власти района объявили в этом муниципалитете режим ЧС.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, жара в отдельных районах Северного Кавказа привела к высокой пожароопасности. Так, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сохраняется в ряде районов Чечни, Дагестана и Ставрополья. В Ингушетии пожароопасности присвоен 4 класс. Такая же ситуация отмечается в большинстве районов Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и центральных и отдельных южных районах Карачаево-Черкесии.