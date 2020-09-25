Сыктывкар, , 14:01 — REGNUM Пенсионерка из Ухты стала жертвой дистанционных мошенников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского УМВД, у женщины похитили 3,7 млн рублей.

Все началось со звонка «сотрудника банка», который сообщил ухтинке, что ее банковские карты пришлось заблокировать, так как их пытались обналичить мошенники. Он предложил ей свою помощь в решении проблем с электронным кошельком. Женщина назвала собеседнику паспортные данные и пароль от онлайн-банка. Получив от женщины более 2 млн рублей, преступник оформил на ее имя кредитные карты и списал все имеющиеся на них денежные средства на неизвестный счет.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодская пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей.