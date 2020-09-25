Тегеран, 25 сентября 2020, 13:54 — REGNUM В результате крушения учебного самолета в северной части Ирана пострадали два пилота воздушного судна. Об этом 25 сентября сообщает агентство Tasnim.
По информации источника, одномоторный самолет упал в районе города Назарабад в северо-западной иранской провинции Альборз.
Также указывается, что оба пострадавших в результате крушения самолета пилота доставлены в медучреждение, причины произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что истребитель МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение в ходе планового полета.