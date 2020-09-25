Уфа, , 13:53 — REGNUM Понижение температуры до минус пяти градусов мороза ожидается ночью в Башкирии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 26 сентября в воздухе и на поверхности почвы температура может понизиться до — 5 °C.

Сотрудники спасательного ведомства предупреждают, что есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимо предпринять меры по их защите.

Ранее МЧС Башкирии предупреждало о том, что 25 сентября ночью местами в республике ожидается ожидаются до — 3 °C.

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