Париж, , 13:45 — REGNUM Три человека получили ножевые ранения после нападения неизвестного мужчины рядом со зданием, в котором ранее находилась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, 25 сентября передает телеканал BFM.

Отмечается, что в настоящее время квартал, в котором расположено здание, блокирован сотрудниками полиции. Инцидент произошел на бульваре Ришар Ленуар в Париже.

Издание Le Figaro сообщает, что преступнику удалось скрыться в метро. Полицейские призвали граждан проявлять бдительность.

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