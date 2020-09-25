Соледар, ДНР, , 13:48 — REGNUM Украинские формирования обстреляли село Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщили 25 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 10:50 украинские силовики открыли огонь по селу Ленинское, была выпущена одна граната из подствольного гранатомёта, также применялось стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что позже боевики ВСУ сделали десять выстрелов из стрелкового оружия в направлении посёлка Луганское к юго-западу от Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вопрос о переносе площадки переговоров из Минска в другое место не обсуждался.

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