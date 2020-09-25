Южно-Сахалинск, , 13:11 — REGNUM Сотрудника одного из учреждений министерства образования подозревают в совершении незаконных действий в интернете в отношении детей в Сахалинской области. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники правоохранительных органов на протяжении длительного времени наблюдали за подозреваемым для сбора доказательств его вины. В настоящее время он задержан. Сейчас решается вопрос заключении его под стражу.

Отмечается, что министерство образования региона осуществляет тесное взаимодействие с сотрудники правоохранительных органов по всем вопросам.

Сообщается, что на экстренном совещании в областном министерстве образования было решено открыть горячую телефонную линию.

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