Москва, , 12:40 — REGNUM В здании посольства Таджикистана в РФ мужчина напал на двух сотрудников. Об этом 25 сентября сообщает агентство «Москва».

По данным СМИ, инцидент произошёл 24 сентября в Москве в Гранатном переулке на территории посольства. Полицейские, прибывшие на место, установили, что 37-летний безработный уроженец Таджикистана напал на ведущего специалиста и водителя. Оба сотрудника не имеют дипломатического иммунитета.

Ведущий специалист получил физические повреждения, ему оказывается медицинская помощь. На нарушителя составлен административный протокол, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в применении насилия в отношении и.о. министра здравоохранения Камчатского края был задержан сотрудниками полиции.

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