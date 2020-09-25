Нижнекамск, Татария, , 12:54 — REGNUM В промзоне города Нижнекамска в трех километрах от Соболековского кольца сегодня, 25 сентября, произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло в 09:00 по местному времени, столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «ГАЗ-66». Удар пришелся в заднюю правую дверь легковушки. 24-летний водитель легкового авто получил травмы, его госпитализировали в больницу и перевели в реанимацию. Пассажиры «Лада Гранта» — 3-летний ребенок и его мать сидели на заднем сиденье и погибли на месте. 41-летний водитель большегруза пострадал незначительно.

На место ДТП выезжала прокурор города Ольга Купова.

ИА REGNUM напоминает, смертельное ДТП произошло 14 августа около шести утра на трассе М5 недалеко от деревни Уба Бавлинского района Татарии. При лобовом столкновении двух иномарок погибли на месте три человека, еще один пострадал. Две легковушки «Рено» и «Ниссан» столкнулись лоб в лоб, в результате чего одна из машин перевернулась на обочину дороги. Предположительно, пострадавший при столкновении остался жив лишь потому, что вылетел через окно.

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