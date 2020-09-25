Белград, , 12:18 — REGNUM Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии потерпел крушение в ходе планового полета. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба сербского минобороны.

«В ходе выполнения регулярного летного задания утром около 9 часов (10:00 мск) упал истребитель МиГ-21 Армии Сербии в районе села Брасина вблизи города Мали-Зворник», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место происшествия была направлена бригада поисково-спасательной службы ВВС и ПВО республики, а также компетентные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет бизнес-класса Hawker 800, который был угнан в Мексике для полета в Венесуэлу, разбился в Гватемале недалеко от мексикано-гватемальской границы.