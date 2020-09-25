Саратов, , 11:55 — REGNUM В Саратове 25 сентября на улице Усть-Курдюмской произошло возгорание в помещении ТРЦ «Синий кит». К месту пожара выезжали оперативные службы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Саратовской области.

Пожар случился на четвертом этаже в гардеробном помещении на площади 10 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Причины пожара устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 33-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца, матери и супруги путем поджога дома. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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