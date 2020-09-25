Москва, , 11:32 — REGNUM Расследование уголовного дела о ДТП с участием сына бывшего вице-губернатора Брянской области Максима Резунова поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело о нарушении Резуновым правил дорожного движения передано из полиции в управление СКР по Брянской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

По предварительным данным, Резунов управлял автомобилем Volkswagen Touareg в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с впереди стоящим автомобилем Toyota Will. ДТП произошло на проспекте Ленина в Брянске. Водитель Toyota получил травмы и умер в медучреждении. Подозреваемый находится в больнице.

В ближайшее время Резунову предъявят обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и решат вопрос об избрании меры пресечения.

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