Барнаул, , 11:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае вынуждает чиновников искать варианты для открытия новых ковидных госпиталей. Как следует из информации, которую ИА «Амител» разместило со ссылкой на данные регионального минздрава, сегодня, 25 сентября, комиссия во главе с главным эпидемиологом региона Ириной Переладовой работает в медицинских учреждениях Новоалтайска и Заринска.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

По информации канала «Алтайские крайности», который ссылается на источники в мэрии, в городской больнице Новоалтайска под ковидных пациентов отдадут два этажа медучреждения, а остальные пять этажей будут работать в прежнем режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 25 сентября ещё восемь жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса. Общее число жертв составляет уже 459 человек. По-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4253 пациентов, +42 за последние сутки) и тяжелобольных (157 человек, +2 за последние сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё восемь жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса